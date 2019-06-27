الإفطار وجبة مفقودة بين الشباب في اليابان.. 18% يقاطعونها

أثبتت الدراسات العلمية أن وجبة الإفطار ذات أهمية كبيرة؛ لما لها من فوائد عديدة على الصحة والنشاط البدني والذهني، لكن مؤخرا أصبح عدم تناول هذه الوجبة أمرا شائعا في اليابان، خاصة عند الشباب دون سن الـ40.

وقال 17.9% من الشباب الياباني دون سن الـ40 إنهم نادراً ما يتناولون وجبة الإفطار، بزيادة 3.1% على السنة السابقة، بينما يتناول 9% فقط وجبة الإفطار مرتين أو 3 أسبوعيا، ما يعني أنه من بين كل 4 هناك شاب لا يتناول وجبة الإفطار في كثير من الأحيان، حسب دراسة نشرتها وزارة الزراعة اليابانية.

وذكر موقع "نيبون" الياباني أن الدراسة خلصت إلى زيادة كبيرة في أوساط الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، إذ بلغ مجموع طلاب الصف السادس 5.5%.

Advertisements





بينما قال 8.0% من طلاب العام الـ3 للمرحلة الإعدادية إنهم لا يتناولون وجبة الإفطار أبدا أو نادرا ما يتناولونها.

في الدراسات الاستقصائية السابقة، كانت الأسباب التي أعطيت لعدم تناول وجبة الإفطار في اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 127 مليون نسمة تقريبا: "لا وقت لتناول الطعام" و"لا أشعر بالجوع"، كما أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم كانوا أكثر عرضة لعدم تناول وجبة الإفطار.



وأكدت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أن اتباع نظام غذائي صحي من الطفولة يعزز التنمية الصحية للعقل والجسم على حد سواء، لذلك ينصح بتناول وجبة الإفطار يوميا.