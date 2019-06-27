امرأة تقع في فخّ شراء فستان زفاف "أون لاين"

نعلم جميعنا أن للشراء "أون لاين" مخاطرة ومجازفة كبيرة، وغالبا ستكون النتيجة غير مرضية، ولن تستطيع تحقيق ما تطمح إليه وتحلم به، فغالبا يأتي المنتج الذي طلبته أقل جودة كثيرا من أحلامك وما طلبته حقا.

وقعت في هذا الفخ امرأة أميركية إذ أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت لمحاولتها شراء ثوب زفاف، بسعر اقتصادي، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجبرت العروس على شراء ثوب آخر، بعد أن بدا الفستان الذي طلبته لا يشبه الصور على الإنترنت إطلاقا، ولا يشبه ما تتمني ارتداءه في زفافها.

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شاركت امرأة تعيش في الولايات المتحدة، وهي تشعر بالفزع، صورة للفستان الذي تلقته صديقتها، إلى جانب فستان الزفاف الذي تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني، لكن العروس لم تتلق أي تعاطف من مرتادي "فيسبوك"، الذين جادلوا بأن المرأة كان يجب عليها أن تعرف أنها من غير المرجح أن تحصل على فستان جيد وبجودة عالية دون زيارة متجر زفاف.

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