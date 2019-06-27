رجيم الـ 1000 سعرة حرارية لحرق الدهون المختزنة

إذا كان وزنكِ تعرض للزيادة بعد الإجازات المتتالية، فحان الوقت لاتباع حمية صارمة ونتائجها مضمونة. وننصحكِ بحمية الـ 1000 سعرة حرارية التي تساعدكِ على حرق الدهون المختزنة وتحويلها إلى طاقة.

خطة النظام الغذائي التي تحتوي على 1000 سعرة حرارية مناسبة للنساء ذوات النشاط المحدود، ولا يعملن كثيرًا. في خطة النظام الغذائي منخفضة السعرات الحرارية هذه ، يسمح الأخصائيون بتناول حصص لا تتخطى سعراتها الحرارية الـ1000 يوميًا لفقدان الوزن بسرعة في فترة زمنية قصيرة.

الأساس المنطقي وراء حمية الـ 1000 سعرة حرارية هو أن الانخفاض الحاد في السعرات الحرارية يؤدي إلى فقدان الوزن ، حتى مع القليل من النشاط البدني، لأن هذا الإنخفاض يساعد على حرق حوالي 8 ٪ من الدهون.





يجب على النساء اللائي يزنن أكثر من 165 رطل وأولئك الذين يعيشون حياة نشطة تناول 1200 سعر حراري على الأقل في اليوم. أيضا ، إذا كنت ترغب في فقدان الوزن على المدى الطويل ، فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على 1000 سعرة حرارية غير مناسب لك. إذا كان لديك تاريخ طبي معقد أو كنت تعاني من اضطرابات الأكل ، فاستشر طبيبكِ قبل البدء في هذا النظام الغذائي الروتيني.

هناك الكثير من العوامل التي تحدد الحمية المناسبة لكل واحد منا، مثل العمر، الوزن الحالي، صحة العظام ، صحة العضلات ، العامل الوراثي وما إلى ذلك.



حقائق عن حمية الـ 1000 سعرة حرارية

يركز النظام الغذائي الذي يحتوي على 1000 سعرة حرارية على الوجبات الصغيرة بالإضافة إلى تقليل تناول الدهون والسكر والكربوهيدرات. يمكن تناول الشاي والقهوة السوداء باعتدال. لا ينصح بممارسة التمرينات الرياضية الصارمة حيث لا توجد طاقة كافية لأي تمرين بسبب انخفاض السعرات الحرارية. يجب أن يتم اختيار المواد الغذائية بعناية فائقة بحيث يتم وضع قائمة نظام غذائي صحي للحصول على النتائج المرجوة.

يجب أن تتضمن خطة النظام الغذائي التي تحتوي على 1000 سعرة حرارية الأطعمة الغنية بالفيتامين ب والبروتينات والألياف الموجودة عادة في الخضروات الورقية و الكربوهيدرات الصحية، وأيضاً الإنزيمات.

تتطلب هذه الحمية انخفاضًا في أنواع من الطعام مثل الكربوهيدرات أو الدهون غير المشبعة حيث لتحسين الصحة العامة وخفض السعرات الحرارية .

يمكن تضمين الكالسيوم عن طريق تناول منتجات الألبان قليلة الدسم. بالطبع لا ينبغي تجاهل الفواكه والخضروات.

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يمكن تناول الفواكه مثل البرتقال والشمام والكيوي والكمثرى والفراولة والعديد من أنواع الفاكهة الأخرى التي تقدم الحد الأدنى من السعرات الحرارية.

الخضروات الخضراء مثل السبانخ والكرفس والكوسة والبروكلي والخرشوف غنية بالفيتامينات والمعادن إلى جانب كونها مكونات منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها غنية بالألياف الغذائية. كذلك، تحتوي الخضروات مثل الخيار والكرفس والفلفل على نسبة عالية من الماء.



فيما يلي قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها تمامًا عند اتباع حمية الـ 1000 سعرة حرارية:



شاهدي أيضا :

-الدهون والزيوت - زيت جوز الهند وزيت النخيل وزيت الأفوكادو والدهون الحيوانية مثل الزبدة وزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وزبدة الكاجو والجبن والقشدة والسمن.

-البذور والمكسرات - البندق وجوز الكاجو وبذور البطيخ والجوز والصنوبر والفول السوداني والفستق .

-الفواكه الجافة - التمر ، والخوخ، والمشمش ، والتين ، والتوت البري.

يجب عليكِ استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لمعرفة ما إذا كانت هذه الحمية تناسب جسمك أم لا.