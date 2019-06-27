فيتامين "سي" يعرقل علاج السرطان

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/6/27 01:06 مساء بتوقيت أبوظبي
فيتامين "سي" يزيد مناعة الخلايا السرطانية ضد العلاج
كشف علماء من تشيلي أن فيتامين "سي" يعزّز الخلايا السرطانية ويجعلها أكثر مقاومة للعلاجات، ما يؤكد نتائج دراسات أخرى أظهرت أن فيتامين "سي" يعيق بطريقة ما العلاجات الكيميائية والإشعاعية للسرطان.
ومن المعروف أن فيتامين "سي" يعود بنفع كبير على الصحة خصوصا بفوائده المضادة للأكسدة، لكن الدراسة أظهرت أن هذه المادة تعزّز أيضا الخلايا السرطانية.
وأوضح العلماء من جامعة كونسيبسيون في تشيلي، عبر نشر نتائج الدراسة التي استغرقت 20 عاما في مجلة "فري راديكال بايولودجي أند ميديسن"، أن حوالي 20 نوعا من السرطانات تسدّ حاجاتها الكبيرة إلى المغذيات عبر إعادة تدوير فيتامين "سي".
ورصد الباحثون آلية تمتص في إطارها الخلايا السرطانية فيتامين "سي" المتواجدة حولها وتجزّئها لتبقى نشطة.
إلا أن الدكتورة كوراليا ريفاس، التي قادت الفريق البحثي أكدت أنه "يجب عدم التوقف عن تناول فيتامين سي بأيّ ذريعة".
وأوضحت أن فيتامين "سي" أساسي لمدّ الخلايا بالطاقة وإنتاج الكولاجين ويعزّز النظام المناعي وقد يؤدي نقصه إلى الوفاة.
وشدّدت العالمة على الأهمية القصوى لهذه الأبحاث التي تبيّن أن فيتامين سي يعزّز الخلايا السرطانية التي تكون قادرة على تكديس كمية أكبر من الفيتامين سي من الخلايا الطبيعية.
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