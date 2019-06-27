أعراض "حمو النيل" وكيفية الوقاية منه وعلاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق بمصر، إن من أكثر المشاكل التي تصيب الجلد ويعاني منها الأطفال والكبار هذه الأيام والفترة المقبلة مع ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة هي مشكلة حمو النيل.



وأضاف الناظر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "حمو النيل" هو عبارة عن حبيبات حمراء لها رؤوس بيضاء صغيرة ويصاحبها احمرار والتهاب مؤلم يؤدي إلى حكة شديدة في مناطق الرقبة والصدر والظهر والذراعين.

كيفية الوقاية من الإصابة بـ"حمو النيل"

أوضح الناظر أنه لتفادي الإصابة بـ"حمو النيل" والوقاية منه، علينا دائماً ما يلي:

ارتداء ملابس قطنية خفيفة والحرص على ارتداء فانلة قطن تحت الملابس لتمتص العرق دائماً.

ضرورة الاستحمام مرتين يوميا بالماء البارد وصابونة الجلسرين.

الحرص على التهوية المستمرة.

وضع بشكير أو فوطة كبيرة أسفل الأطفال أثناء النوم لامتصاص العرق أولا بأول.

علاج حمو النيل

ويشير الدكتور هاني الناظر إلى أنه لو حدثت الإصابة بحمو النيل فإن العلاج يكون بدهان الجسم يوميا مرتين أو ثلاثا بغسول "كلامينا" بعد رجه جيدا، مع تناول قرص زيرتك أو تلفاست 180 مساء يومياً للكبار، أما الأطفال فملعقة من أي من الدواءين صباحاً ومساء.

من الجدير بالذكر، أنه فور الإصابة بأي من الأمراض ينبغي زيارة الطبيب المعالج لتحديد طبيعة المرض ومرحلته وتحديد العلاج المناسب ومدته، مع ضرورة زيارة الطبيب مرة أخرى في حالة عدم استجابة الحالة للعلاج أو تطور الأعراض.