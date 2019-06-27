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نصائح ذهبية لنوم هانئ في ليالي الصيف الحارة

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تفسد الحرارة الشديدة النوم، ويظل المرء يتقلب في الفراش يميناً ويساراً طوال الليل ليستيقظ صباحاً متعباً ومرهقاً.

وللتمتع بنوم مريح وهانئ في ليالي الصيف الحارة ينصح الدكتور إنجو فيتسه بالحفاظ على غرفة النوم باردةً قدر الإمكان، بتهويتها جيداً في الصباح الباكر، وتعتيمها جيداً طوال النهار للحيلولة دون نفاذ أشعة الشمس إليها.

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وأضاف المتخصص في الطب الباطن الألماني أن من المهم أيضاً ممارسة باعتدال نهاراً من للتعرق، إذ يسهم ذلك في خفض الحرارة، التي يتوجب على الجسم التخلص منها ليلاً.

ولمواجهة التكدس الحراري في الفراش يجب التخلي عن الغطاء، أو استخدام ملاءة خفيفة.

ومن المهم أيضاً أن تسبق آخر وجبة ثقيلة الذهاب إلى الفراش، بنحو ساعتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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