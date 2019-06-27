هكذا ترتبط مشاكل نومك بحالتك الصحية

كشف الخبراء أنه في حين يحتاج البالغون إلى ما بين 7 ـ 9 ساعات من النوم يوميًا، إلا أن هذه المدة ليست المقياس الوحيد للصحة، حيث تشير العديد من اضطرابات النوم إلى مشاكل صحية كامنة.

ويقول الخبراء إن اضطرابات النوم الشائعة مثل الشخير وكثرة الحركة والخلود للنوم بسرعة أو بعد فترة طويلة، هي طريقة جسمك لإخبارك بحالات كامنة تعانين منها.

الشخير

يرتبط الشخير بصوت عال بحالة تعرف باسم "انقطاع النفس النومي"، والتي تؤثر على طاقتك خلال النهار ونوعية نومك ليلًا، حيث تشمل أعراضها الشخير بصوت عال والاستيقاظ عدة مرات كل ليلة، والتوقف عن التنفس أثناء النوم.

كثرة الحركة أثناء النوم

إذا كنتِ كثيرة الحركة أثناء النوم فقد يشير ذلك إلى إصابتك بمتلازمة تململ الساقين (RLS)، ورغم كونها حالة مزعجة، إلا أنه من السهل علاجها، وتشمل أعراضها الشعور بالحكة أو التهاب الساقين، وهو شعور يزداد سوءًا في الليل، ويتحسن مع الحركة، وهي عادة ما تصيب النباتيين.

استغراق وقت طويل للنوم

استغراق 30 دقيقة للنوم بين الحين والآخر أمر طبيعي، ولكن إذا كان الأمر يتكرر، فقد يعني ذلك إصابتكِ بالأرق أو حالة كامنة أخرى تحتاج للعناية الطبية.

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الخلود للنوم بسرعة

قد لا يبدو النوم بسرعة أمرًا سيئًا، ولكن الحقيقة أن نومك دائمًا بمجرد الاستلقاء على الفراش يعني أنكِ لا تحصلين على ما يكفي من النوم كل ليلة، ولذلك تخلدين للنوم بسرعة.

السير أثناء النوم

كشفت الإحصائيات الحديثة أن عدد الذين يسيرون أثناء نومهم يتراوح بين 1% ـ 15% من سكان العالم، وهذا الاضطراب قد ينتج عن الإجهاد أو تعاطي بعض الأدوية التي تؤثر على النوم أو النوم بمثانة ممتلئة.

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