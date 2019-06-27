تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن بطاطس باللحمة

المقادير

5 x عدد طماطم (شرائح)

4 x عدد بصلة (شرائح)

2 x عدد فلفل أخضر حلو

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 ½ x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة كبابة صينى

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة

1 x كيلو بطاطس (شرائح)

1 x لتر عصير طماطم

½ x معلقة صغيرة جنزبيل

½ x معلقة صغيرة قرفة

½ x كيلو لحمة بتلو

الخطوات

فى إناء الضغط نضع السمن والبصل الطرنشات ونقلب حتى يأخذ لون ذهبى.

ثم نضيف اللحم والصويا صوص والقرفة والجنزبيل والروز مارى والكبابة الصينى ونقلب حتى يتغير لون اللحم.

ثم نضيف عصير الطماطم ونغمر اللحم بالماء وتترك على النار دون غطاء حتى الغليان ثم تغطى وتترك لمدة ربع ساعة حتى تنضج.

بعد ربع ساعة نتبل بالملح والفلفل ونرفع الإناء من على النار ثم نأخذ الصوص المتبقى بالكبشة ويوضع فى كوب ويترك جانبا ثم نضع اللحم ثانيا على النار حتى يتبخر ما تبقى من الصوص ثم ترفع من على النار.

نحضر طاجن فخار ويدهن بالزبد ثم نرص شرائح البصل وفوقها اللحم والبطاطس والطماطم والفلفل .

نحضر عصير الطماطم والصوص المتبقى من اللحم ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف لطاجن البطاطس.

نضع الطاجن على النار ويترك حتى يغلى ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو لحين تمام النضج تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

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