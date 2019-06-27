تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر السلمون بالأعشاب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

3 x معلقة كبيرة بقسماط مطحون

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

3 x معلقة كبيرة شبت

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور)

1 x عدد بيضة (مخفوق)

1 x عدد فص ثوم

½ x كيلو سمك فيليه (مفروم)

½ x كوب مايونيز الخطوات

فى إناء عميق نضع السلمون والبقسماط والبيض مع قشر الليمون والشبت ونتبل بالملح والفلفل ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نعمل على تشكيل الفطائر على هيئة كرات متوسطة الحجم والضغط عليها قليلا براحة اليد.

وترص فى صينية بها ورق زبد ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة.

فى وعاء عميق نضع المايونيز وعصير الليمون وبشر الليمون والشبت والثوم ونقلب.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع الزيت وفطائر السلمون وتقلى على مجموعات لمدة 2 دقيقةعلى كل جانب أو لحين أن تكتسب لون ذهبى ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية تقدم ساخنة مع المايونيز بالأعشاب بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحم طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم الغنم بالبرقوق

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