تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر الجبن المقلبة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة بابريكا

1 x كوب بقسماط مطحون

½ x كيلو جبنة (الماعز)

½ x كيلو جبنة ريكوتا

¼ x كوب دقيق الخطوات

فى وعاء عميق نضع الجبن الريكوتا وجبن الماعز والثوم ونخلط جيدا.

ثم يتبل بالملح والفلفل والبابريكا ونضيف البيض والدقيق ونقلب جيدا حتى تتجانس ويسهل تشكليها.

تغطى وتترك فى الثلاجة مدة ساعة.

نعمل على تشيكل خليط الجبن لكرات متوسطة الحجم والعمل على فردها بكف اليد.

ثم نضع وحدات الجبن فى البقسماط ثم ترص فى طبق وتوضع فى الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم فى زيت ساخن غزير نحمر وحدات فطائر الجبن حتى تأخذ لون ذهبى شهى وتنشل على ورق ماص للمادة الدهنية ثم تقدم بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا بالكاري طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا

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