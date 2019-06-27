تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيكن كييف

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة روزمارى

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x كيلو صدور دجاج مخلية

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x كوب دقيق

1 x عدد بيضة

½ x كوب بقدونس طازج (مفروم)

½ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كيلو زبدة الخطوات

هنخلط الزبدة مع البقدونس و الثوم و الزعتر و الروزمارى فى الكبة ثم تحشى بها الصدور و تلف مثل الرول و تدخل الفريزر حتى تتجمد .

هنضعها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط المتبل بالبابريكا و الثوم البودرة ثم الزيت و نحمر حتى النضج التام و تقدم بالهنا و الشفا . قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير صدور دجاج بالقشطة طريقة إعداد وتحضير صدور دجاج بالعسل والصويا

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