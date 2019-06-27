القاهرة - لايف ستايل المقادير

5 x ورقة جيلاتين

4 x معلقة كبيرة كاكاو (خام)

4 x معلقة كبيرة ماء

4 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

2 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب كريم شانتى

1 x معلقة كبيرة نسكافيه الخطوات

فى إناء على النار نضع اللبن والسكر والكاكاو والنسكافية ونقلب حتى يذوب السكر والكاكاو ويغلى اللبن.

ننقع الجيلاتين فى الماء ثم يرفع على النار ونقلب حتى يذوب تماما ثم يرفع من على النار ويصفى.

ثم نضيف الجيلاتين لخليط اللبن ونقلب ثم يترك حتى يبرد.

ثم نضيف الكريم شانتية ونقلب حتى تتجانس المكونات جميعا.

ثم يصب خليط البارفواز فى أطباق التقديم ونضعها فى الفريزر لحين أن تتمساك وتجمد.

عند التقديم نقلب أطباق البارفواز وتزين بالكريم شانتية يقدم مثلجا بالهنا والشفا. قد يهمك أيضًا : طريقة إعداد وتحضير حلوى الأرز بالزعفران طريقة إعداد وتحضير كب كيك التفاح مع اللوز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بافرواز الشيكولاتة والقهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.