تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

5 x مكعب ثلج

2 x معلقة كبيرة قهوة (سريعة التحضير)

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x قطرة فانيليا (سائلة)

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x رشة كاكاو (بودر)

1 x معلقة صغيرة صوص الكراميل

0.33 x كوب ماء (مغلى)

0.33 x كوب حليب مركز الخطوات

فى كوب كبير تذوب القهوة والسكر ورشة الكاكاو فى الماء الساخن حتى تذوب تماما.

نضيف مكعبات الثلج ونقلب جيدا لمدة دقيقة حتى يبرد الخليط.

نضيف الحليب المركز والحليب كامل الدسم و الفانيليا ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

فى خلاط يضرب الخليط مع بعض مكعبات الثلج ثم يصب فى أكواب التقديم ثم يزين الوجه بصوص الكراميل وتقدم. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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