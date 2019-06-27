تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فرابتشينو

المقادير

5 x بولة ايس كريم (شيكولاتة او فانيليا او كراميل)

4 x معلقة صغيرة نسكافيه (أو 2 ظرف كابتشينو)

1 ½ x كوب مكعبات ثلج

1 x كوب لبن كامل الدسم (مثلج)

½ x كوب شيكولاته سايحة

½ x كوب كريمة مخفوقة (للتزيين)

¼ x كوب شيكولاتة (مبشورة)

¼ x كوب صوص الكراميل (اختيارى للتزيين) الخطوات

فى الخلاط نضع الايس كريم والنسكافية والثلج وكريمة الشيكولاتة واللبن ونخلط جيدا لمدة دقيقتين.

ثم يصب فى أكواب التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة والشيكولاتة المبشورة ويقدم بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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