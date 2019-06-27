تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريم برولية بالقهوة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

4 x عدد صفار بيضة

2 x معلقة كبيرة نسكافيه

2 x معلقة كبيرة سكر بنى

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة فانيليا

¾ x كوب كريمة لبّاني

¼ x كوب سكر بودرة الخطوات

فى وعاء عميق نضع صفار البيض ونخفق لمدة دقيقة.

ثم نضيف السكر والفانيليا ورشة الملح ونخفق حتى يفتح لون الخليط.

ثم نضع الكريمة فى وعاء على النار ونتركة حتى تغلى ثم ترفع من على النار.

ثم نضيف النسكافية للكريمة ونقلب .

ثم بالتدريج نضيف الكريمة لخليط صفار البيض ونقلب حتى يتجانسوا.

يصب خليط الكريم برولية فى قوالب سيراميك ويرش بالسكر البنى ثم يرص فى صينية بها كمية من الماء الساخن ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو لحين أن يتماسك.

ثم نضعة تحت الشواية حتى يأخذ لون ذهبى ثم يوضع فى الثلاجة لحين أن يبرد يقدم باردا بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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