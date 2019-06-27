تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تيراميسو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

500 x جرام جبنة (ماسكربونى..يمكن استبدالها بجبن كيرى)

300 x جرام بسكوت (ليدى فنجرز)

8 x معلقة كبيرة سكر

7 x عدد بيضة (طازجة)

3 x معلقة كبيرة كاكاو (للتزيين)

1 x رشة ملح

1 x كوب قهوة (اكسبريسو بارد) الخطوات

فى طبق عميق نضع قهوة الاسبريسو ونغمس اصابع البسكوت في القهوة ونرصها فى الصينية.

نفصل صفار البيض عن البياض.

فى وعاء نضرب صفار البيض بالمضرب الكهربائى مع السكر حتى نحصل على رغوة.

ثم نضيف الجبن الماسكربونى ونضرب جيدا حتى نحصل على مزيج كريمى.

فى وعاء اخر نضرب بياض البيض مع رشه الملح حتى يصبح كالثلج.

نضيف بياض البيض المخفوق على خليط الجبن الكريمى السابق.

نضع نصف الخليط السابق على اصابع البسكوت السابق تحضيرها ثم نضع طبقة بسكوت آخرى وفوقها باقى خليط كريمة التيراميسو.

تزين ببودره الكاكاو وتوضع فى الثلاجه مدة لا تقل عن ثلاث ساعات .. وبالهنا والشفا قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضيركرات الكيك بالشوكولاتة طريقة إعداد وتحضير كرات البسكويت مع الفستق

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