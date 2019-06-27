تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايس كريم الليمون

المقادير

2 x معلقة كبيرة قشر ليمون

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب كريمة مخفوقة

½ x كوب سكر

½ x كوب عصير ليمون الخطوات

فى الخلاط الكهربائى هنضرب عصير الليمون والسكر جيدا حتى يذوب السكر تماما.

هنضيف اللبن والكريمة و قشر الليمون و نخلط جيدا.

يوضع الخليط السابق فى الفريزر لمدة ساعة.

بعد ذلك يوضع فى ماكينة الايس كريم حتى يتماسك.

يعاد الخليط مرة اخرة للفريزر حتى يجمد و يتماسك.

يقدم على هيئة بولات في اكواب الايس كريم.. بالهنا والشفا. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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