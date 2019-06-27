تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم الزبادي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

6 x عدد فراولة (او اكثر حسب الرغبة للتزيين)

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x كوب زبادي

¾ x كوب فراولة (مقطعة شرائح)

¼ x كوب سكر (ناعم) الخطوات

توضع قطع الفراولة فى الخلاط، ثم يوضع معها الكريمة والزبادي والسكر، ثم تخلط المكونات جيداً على سرعة متوسطة حتى يتضاعف حجم الكريمة ويصبح الخليط هش القوام.

صبي الخليط في وعاء مناسب الحجم، ثم يغلف بقطع النايلون ويوضع فى الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يتجمد.

عند تقديمه قومي بتقطيع بعض القطع من الآيس كريم واتركيهم قليلاً حتى يتثنى لكِ إدخال حبات الفراولة بداخلهم بكل سهولة ثم يقدم. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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