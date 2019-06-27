تعرفي على طريقة إعداد وتحضير زبادي بالفواكه و العسل

القاهرة - لايف ستايل المقادير:

10 x قطعة بسكوت (سادة من النوع الذي تفضليه)

4 x كوب زبادي

2 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x عدد خوخ (مقطع مكعبات)

2 x عدد كيوي (مقطع مكعبات)

2 x عدد مشمش (مقطع مكعبات)

1 x كوب عصير مانجة (مركز) الخطوات:

توضع في الكاسات طبقة من الزبادي ثم طبقة من قطع الخوخ ثم ملعقة زبادي ثم قطع من المشمش

وهكذا ثم يوضع كمية صغيرة من عصير المانجو ثم ملعقة عسل نحل علي الوجه

يقدم مع كل كأس 2 قطعة بسكويت سادة أو حسب الرغبة و تقدم باردة قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضيركرات الكيك بالشوكولاتة طريقة إعداد وتحضير كرات البسكويت مع الفستق

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