تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح الفريش

المقادير:

8 x عدد تفاحة (مقشرة ومقطعة)

5 x عدد ثلج (مكعبات)

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x لتر ماء

¼ x كوب سكر الخطوات:

فى حلة على النار هنضيف الماء والتفاح والعسل والسكر ونسلق التفاح لحد ما الماء ينقص إلى النصف.

هنرفع الحلة من على النار ونسيب الخليط يبرد تماما.

هنصفى العصير ويدخل الثلاجة يبرد ويقدم مع قطع الثلج.. بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: طريقة تحضير كيك الكراميل والتفاح بالقرفة الشهية طريقة تحضير كيك القرفة بالزنجبيل

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