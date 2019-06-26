أبرزها تقليل التشوّهات.. 8 فوائد في الخسّ للمرأة الحامل

يعتبر الخسّ من الخضراوات المفيدة بشكل عام، خصوصاً في فصل الصيف، لكنه من الخضراوات الضرورية في غذاء المرأة الحامل لما له من فوائد عدة، واحتوائه فيتامينات مهمة.

ويمكن للحامل تناول الخسّ بمفرده أو ضمن طبق السلطة الذي يقدّم فيتامينات ومعادن مهمة للجنين.





في هذا السياق قالت الدكتورة ندى أحمد حامد، أخصائية النساء والتوليد بمصر: "أوراق الخسّ تحتوي على فيتاميني (A) و(C) والكالسيوم والكلوريد والحديد والبوتاسيوم، إضافة إلى كميات ضئيلة من البروتين".

وأوضحت أنه يتضمّن أيضاً بعضاً من فيتامين (K)، وحمض الفوليك والألياف الغذائية، وهي "مهمة جداً للمرأة الحامل"، إذ يساهم الخسّ في حمايتها والحفاظ على الجنين.

وحدّدت الدكتورة ندى أحمد حامد 8 فوائد لعناصر ومُكوّنات الخسّ:

1- تقليل حدوث العيوب الخلقية وتشوهات الأجنّة بفضل حمض الفوليك.



2- الفيتامين (K) يحمي الأم من حدوث نزيف.

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3- تحسين الجهاز الهضمي للأم بفعل الكلوريد؛ الذي يقاوم الغازات.





4- المساعدة على الهضم ومقاومة الإمساك خلال فترة الحمل بفضل الألياف.

5- الحديد يقي الحامل من الإصابة بفقر الدم.

6- مقاومة القيء والغثيان في الأشهر الأولى من الحمل.





7- تزويد الجسم بالمياه والحفاظ على الوزن الطبيعي.

8- صون الشعر من التساقط.



