تعرفي على أفضل الملابس التي يمكن أن ترتديها المرأة العاملة في الصيف

سبب الطقس الحار والشمس الحارقة في فصل الصيف، قد تواجه الكثير من النساء عادة صعوبة في عملية اختيار ملابس مريحة وخفيفة تتناسب مع طبيعة عملهن، ومن هنا تبرز الحاجة للتعرف على أفضل الملابس التي يمكن أن ترتديها المرأة العاملة في فصل الصيف.

لذا فقد أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” قائمة ببعض الأزياء التي تناسب المرأة العاملة:

1- فستان ميدي

يضفي هذا الفستان صبغة أنيقة وجاذبية صارخة على المرأة، وينصح خبراء الأزياء باختيار ألوان مثل الأخضر أو الكاكي، مع زوج من الأقراط المناسبة.

2- سترة الدنيم

سواء كان ذلك في فصل الشتاء أو الصيف، فإن سترة الدنيم تثبت حضوراً لافتاً على الدوام. يمكن ارتداء سترة الدينيم مع فستان أبيض بلا أكمام، والاستمتاع بجاذبية ملفتة ومظهر أنيق في مكان العمل.

3- بدلة مطبوعة

تتميز الملابس الرسمية بتناسبها مع العمل، لذا يمكن للمرأة الإفادة من ارتداء بدلة مميزة برسومات وزركشات زاهية.

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4- البدلة الخفيفة الفضفاضة

تتميز البدلة الفضفاضة بأنها مريحة ومناسبة للحركة في مكان العمل بسهولة، إضافة إلى أنها خفيفة وتقلل من الشعور بالحرارة في فصل الصيف.

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