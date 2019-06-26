خضعت لعملية معقدة.. مسنّة بريطانية تستعيد بصرها في دبي

لحظات نابضة بالحياة عاشتها مُسنّة بريطانية تبلغ من العمر 75 عاماً، حين استعادت الإبصار من جديد، بعد أن كانت تعاني من حالة عمى أدّت إلى ضعف البصر وضبابية الرؤية.

وخضعت المرأة لعملية زراعة قرنيّة في مركز مستشفى الإمارات الطبي لجراحات اليوم الواحد بدبي، حيث قضَّت البريطانية 50 عاماً من حياتها في الإمارة.

وقال الدكتور سانديب ميترا، أخصائي طب العيون في المركز إنه لاحظ وجود مضاعفات لجراحة الساد (إعتام عدسة العين) التي خضعت لها السيدة (م. ج) مؤخرا، موضحاً أن الحالة تسبّبت لها في ضبابية الرؤية، إذ تضررت قرنيّتها خلال الجراحة، وبات زرع القرنيّة البطانية الحلّ الأنسب والوحيد.

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وأفاد بأن المريضة تعاني أيضاً من التهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم، مؤكداً أنها غادرت المستشفى في اليوم ذاته، بعد إنهاء الجراحة التي استغرقت ساعةً واحدة.

وحسب ميترا، تحسّنت قدرة المرأة على القراءة والإبصار، إثر مرور ما يتراوح بين 3 و4 أسابيع، إذ يعدّ اختيار القرنيّة مفتاحَ نجاح الإجراء الجراحي.

أما الدكتور وليد آشي، مسؤول العمليات الأول في مركز مستشفى الإمارات الطبي لجراحات اليوم الواحد، فأكد "أن زرع القرنيّة البطانية ليس بالأمر الهيّن، ويحتاج إلى مهارة طبيب متمرس عالي الخبرة".

وأردف أن المركز نفّذ الترتيبات اللازمة للمريضة، بغية استقبال القرنيّة من بنكٍ للعيون في ولاية فلوريدا الأمريكية.