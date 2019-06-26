فيديوجراف.. ماذا تفعل مصر مع حكام جنوب أفريقيا في كأس الأمم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستكون مباراة مصر والكونغو الديمقراطية (الأربعاء)، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، السادسة للفراعنة تحت إدارة تحكيمية لحكم جنوب أفريقي بتاريخ الفراعنة بكأس الأمم.
وفي 5 مباريات لمصر مع حكام من جنوب أفريقيا في كأس الأمم، فازت مصر 4 مرات وتعادلت مرة ولم تخسر مطلقاً.
"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي تاريخ مصر المبهج في المباريات التي يقودها حكام من جنوب أفريقيا.
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