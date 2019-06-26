أطباء السرطان الأكثر عرضة للاكتئاب لارتباطهم بمرضاهم

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/6/26 05:51 مساء بتوقيت أبوظبي
أطباء السرطان يعانون من الاكتئاب
يعاني بعض الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية من الاكتئاب الذي قد يدفعهم للانتحار بسبب فشلهم في علاج مرضاهم خاصة الذين يعانون من السرطان.
ويشكّل العبء الملقى على كاهل الأطباء محور دراسات عدة، خصوصا في إطار نظام قياس الأداء المستخدم في المستشفيات الأمريكية.
وحذر تقرير سابق عن الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين عام 2018 من خطورة الحالة النفسية التي يصاب بها الأطباء بسبب فشلهم في علاج المرضى، حيث وجد التقرير أن طبيبا يقدم على الانتحار في الولايات المتحدة بشكل يومي أي 28 إلى 40 لكلّ 100 ألف، وهو أكثر من ضعف المتوسّط.
ويقول بيل إيلي، طبيب الأورام ونائب عميد كلية الطب في جامعة إموري في أتلانتا، إن "الأطباء يتأخّرون عموما في طلب المساعدة فيما يخصّ مسائل الصحة العقلية والبدنية مقارنة بالبقية"، ويضيف: "عندما يعالج الطبيب حالات السرطان، يشهد على وفاة مرضى رافقهم في مسارهم، ونحن لسنا مستعدين كما يجب لتحمّل الضغوط الجسدية والنفسية والروحانية التي تولّدها حالات كهذه".
وبحسب ميشال ريبا عالمة النفس ومديرة برنامج "سايكوأونكولوجي" في مركز السرطان التابع لجامعة ميتشيجان، تعد الضغوط التي يعاني منها أطباء الأورام الأكثر شدّة بعد المقارنة بأصحاب الاختصاصات الطبية الأخرى، وتقول: "نقيم مع المرضى علاقات طويلة ونشكّل في أحيان كثيرة أملهم الوحيد في البقاء على قيد الحياة، ولا يحقّ لنا أن نخطئ، والضغوط الملقاة على كاهلنا كبيرة جدا".
وما يزيد الطين بلة المعاناة التي يقاسيها المرضى بسبب العلاج الكيميائي، الذي لا يزال حتى اليوم ركنا أساسيا من أركان علاج السرطان، لكن علاجات أخرى بدأت تشقّ طريقها، مثل العلاج المناعي، وهي أقلّ قساوة وتتيح إطالة أمد العيش.
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