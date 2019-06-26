تعرف علي فوائد الحلبة الـ 16

فوائد الحلبة لا تقدّر بثمن، فهذا النبات "الذهبي" يملك من المنافع الصحية ما لا يعدّ ولا يُحصى، والحلبة قادرة على علاج الصداع، وخفض مستوى السكر في الدم، وتخليض الجسم من السموم، وعلاج السعال والتخفيف من أعراض الربو، وغيرها الكثير، تعرّفي إليها في القائمة الآتية وبحسب ما ذكره الطبيب العربي والعالم إبن سينا في كتابه:

_ الحلبة تعمل على خفض مستوى السكر في الدم.

_ الحلبة لـ علاج البثور في البشرة.

_ الحلبة من أجل التغلّب على الصداع.

_ الحلبة تُعتبر علاجًا لـتورّم العينين.

_ الحلبة قادرة على طرد البلغم وتسكين السعال وتليين الصدر والحلق.

_ الحلبة تخفف من حدّة نوبات الربو.

_ الحلبة تنقّي الدم من السموم.

_ الحلبة تعمل على تقوية الأعصاب.

_ الحلبة قادرة على تفتيت الحصى والتخلّص من الرمال في الكلى.

_ الحلبة تعمل على إدرار البول.

_ الحلبة تعالج بحّة الصوت.

_ الحلبة علاج لاضطرابات الدورة الشهرية.

_ الحلبة تحدُّ من تساقط الشعر.

_ الحلبة تقلل من تجاعيد البشرة.

_ الحلبة تعمل على تسكين الصداع المزمن.

_ الحلبة قادرة على إدرار الحليب لدى المرضعات.

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