مايجب عليك تناوله في فترة الدورة الشهرية

تحدث لمعظم النساء بعض المشكلات النفسية و الصحية بسبب الدورة الشهرية و قد لا يفهم الرجال في بعض الأحيان السبب في عصبية المرأة الزائدة و توترها و زيادة غضبها و تشاجرها على أشياء قد لا تستحق.
و قد ذكر أخصائيو الأمراض النسائية أن ما يصل إلى ثمانين بالمائة من النساء يعانين من بعض الأعراض التي تحدث قبل الدورة الشهرية منها اعتلال المزاج و انتفاخ الجسم و أكدوا على أن هذه الأعراض يمكن أن تقوم المرأة بتخفيفها عن طريق تناولها لنوعية من لأطعمة نتعرف عليها معا في مقال اليوم.
– فعلى سبيل المثال ينصح للمرأة بما يلي:
– قومي بتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف و النشويات كالفواكه و البقوليات.
– لا تجعلي الوجبات ثقيلة بل تناولي أطعمة خفيفة و اجعليها متقاربة بمعنى تناولي وجبة خفيفة كل ساعتين أو ثلاث ساعات لأن أعراض التوتر و العصبية و الصداع النصفي تزيد بسبب تباعد الوجبات عن بعضها كثيرا في الوقت.
– قللي من تناولك للدهون و السكريات حتى تتجنبي الإصابة بنقص السكر في الدم. – اقتنصي وقتا للراحة و الاسترخاء لأن هذا من شأنه أن يخفف من توترك و انفعالك.
– امتنعي عن تناول المنبهات مثل الشاي و القهوة و أيضا المشروبات الغازية لأن مادة الكافين التي توجد فيها تقوم بإفراز مادة الأنسولين في الجسم فتنخفض نسبة السكر في الدم كثيرا.
– و فيما يلي نعرض عليك أمثلة للوجبات الغذائية:
الوجبة الأولى: تكون في السابعة صباحا.
تناولي كوبا من عصير الفواكه الطازجة أو نصف ثمرة جريب فروت مع أربع أو خمس ملاعق كبيرة من البليلة و شريحتين من الخبز الأسمر مع جبن ذي دسم قليل و ملعقة من مربى ذات سكر قليل و كوب من الشاي باللبن.
الوجبة الثانية: تكون في العاشرة صباحا. تناولي شاي باللبن ذي دسم قليل.
الوجبة الثالثة: تكون في الواحدة ظهرا.
تناولي لحما خالي من الدهون أو سمكا مشويا مع ثمرة بطاطس و طبق من الخضراوات و ثمرة من أي نوع من الفواكه الطازجة.
الوجبة الرابعة: تكون في الرابعة ظهرا.
تناولي قطعة من البسكويت مع شاي الأعشاب.
الوجبة الخامسة: تكون في السابعة مساء.
تناولي حساء خضروات مع شريحتين من الخبز الأسمر و قطعتين من اللحم أو السمك مع سلاطة الخضراوات و ثمرة فاكهة.
الوجبة السادسة: تكون في العاشرة مساء. تناولي أربع قطع من البسكويت أو الخبز المحمص مع زبد ذات دسم قليل و قطعة من اللحم الخالي من الدهون و مشروب ساخن يضاف إليه اللبن.
احرصي أيضا على أن تنفيذ تلك النصائح:
– تناولي الأغذية التي تحتوي على عنصر الحديد قبل حلول موعد الدورة الشهرية مع استمرارك في تناول الأغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية و الفيتامينات حتى نهاية الدورة.
– تناولي البقوليات مثل الفول لأنها تقلل من التقلصات المؤلمة.
– احرصي على تناول الخضراوات مثل السبانخ و البروكلي لأنها تحتوي على عناصر المنجنيز و البوتاسيوم و الكالسيوم التي تقوم بتهدئة التقلصات و تساعدك على الاسترخاء النفسي.
– أدخلي الأسماك مثل السلمون في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على دهون أوميجا 3 التي تقوم بتخفيف آلام الدورة الشهرية. – احرصي على تناول الفواكه الطازجة مثل الأناناس لأنها ملأى بعنصر المنجنيز.
– تناولي كميات كبيرة من المياه و السوائل والمشروبات الساخنة.
وقد يهمك أيضًا:
أسباب تأخر الدورة الشهرية عديدة ومختلفة
أفضل التمارين لتنزيل الدورة الشهرية بدون تأخير
كانت هذه تفاصيل خبر مايجب عليك تناوله في فترة الدورة الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.