مايجب عليك تناوله في فترة الدورة الشهرية

تحدث لمعظم النساء بعض المشكلات النفسية و الصحية بسبب الدورة الشهرية و قد لا يفهم الرجال في بعض الأحيان السبب في عصبية المرأة الزائدة و توترها و زيادة غضبها و تشاجرها على أشياء قد لا تستحق.

و قد ذكر أخصائيو الأمراض النسائية أن ما يصل إلى ثمانين بالمائة من النساء يعانين من بعض الأعراض التي تحدث قبل الدورة الشهرية منها اعتلال المزاج و انتفاخ الجسم و أكدوا على أن هذه الأعراض يمكن أن تقوم المرأة بتخفيفها عن طريق تناولها لنوعية من لأطعمة نتعرف عليها معا في مقال اليوم.

– فعلى سبيل المثال ينصح للمرأة بما يلي:

– قومي بتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف و النشويات كالفواكه و البقوليات.

– لا تجعلي الوجبات ثقيلة بل تناولي أطعمة خفيفة و اجعليها متقاربة بمعنى تناولي وجبة خفيفة كل ساعتين أو ثلاث ساعات لأن أعراض التوتر و العصبية و الصداع النصفي تزيد بسبب تباعد الوجبات عن بعضها كثيرا في الوقت.

– قللي من تناولك للدهون و السكريات حتى تتجنبي الإصابة بنقص السكر في الدم. – اقتنصي وقتا للراحة و الاسترخاء لأن هذا من شأنه أن يخفف من توترك و انفعالك.

– امتنعي عن تناول المنبهات مثل الشاي و القهوة و أيضا المشروبات الغازية لأن مادة الكافين التي توجد فيها تقوم بإفراز مادة الأنسولين في الجسم فتنخفض نسبة السكر في الدم كثيرا.

– و فيما يلي نعرض عليك أمثلة للوجبات الغذائية:

الوجبة الأولى: تكون في السابعة صباحا.

تناولي كوبا من عصير الفواكه الطازجة أو نصف ثمرة جريب فروت مع أربع أو خمس ملاعق كبيرة من البليلة و شريحتين من الخبز الأسمر مع جبن ذي دسم قليل و ملعقة من مربى ذات سكر قليل و كوب من الشاي باللبن.

الوجبة الثانية: تكون في العاشرة صباحا. تناولي شاي باللبن ذي دسم قليل.

الوجبة الثالثة: تكون في الواحدة ظهرا.

تناولي لحما خالي من الدهون أو سمكا مشويا مع ثمرة بطاطس و طبق من الخضراوات و ثمرة من أي نوع من الفواكه الطازجة.

الوجبة الرابعة: تكون في الرابعة ظهرا.

تناولي قطعة من البسكويت مع شاي الأعشاب.

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الوجبة الخامسة: تكون في السابعة مساء.

تناولي حساء خضروات مع شريحتين من الخبز الأسمر و قطعتين من اللحم أو السمك مع سلاطة الخضراوات و ثمرة فاكهة.

الوجبة السادسة: تكون في العاشرة مساء. تناولي أربع قطع من البسكويت أو الخبز المحمص مع زبد ذات دسم قليل و قطعة من اللحم الخالي من الدهون و مشروب ساخن يضاف إليه اللبن.

احرصي أيضا على أن تنفيذ تلك النصائح:

– تناولي الأغذية التي تحتوي على عنصر الحديد قبل حلول موعد الدورة الشهرية مع استمرارك في تناول الأغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية و الفيتامينات حتى نهاية الدورة.

– تناولي البقوليات مثل الفول لأنها تقلل من التقلصات المؤلمة.

– احرصي على تناول الخضراوات مثل السبانخ و البروكلي لأنها تحتوي على عناصر المنجنيز و البوتاسيوم و الكالسيوم التي تقوم بتهدئة التقلصات و تساعدك على الاسترخاء النفسي.

– أدخلي الأسماك مثل السلمون في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على دهون أوميجا 3 التي تقوم بتخفيف آلام الدورة الشهرية. – احرصي على تناول الفواكه الطازجة مثل الأناناس لأنها ملأى بعنصر المنجنيز.

– تناولي كميات كبيرة من المياه و السوائل والمشروبات الساخنة.

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