طريقة تحضير الليموناضة على الطريقة التقليدية



مقادير

- الليمون : 5 حبات

- سكر : كوب وربع

- الماء : 4 ليتر

طريقة تحضير

1. قشّري حبّات الليمون. وقطّعي القشور إلى قطع بحجم نصف إنش، للقعطة.

2. أضيفي القشور المقطّعة إلى وعاء، ووزّعي السكر عليها، ودعي الوعاء جانباً لساعة، وذلك حتى يمتصّ السكر عصائر قشور الليمون.

3. اغلي الماء في قدر مغطّاة، ثم اسكبي الماء المغلي فوق السكّر وقشور الليمون. ودعي هذا الخليط يبرد لعشرين دقيقة. ثم، تخلّصي من قطع القشور.

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4. اعصري حبات الليمون في قدر ثانية، وأضيفيها فوق مصفاة إلى خليط السكّر والماء، وحرّكي جيداً. انقلي الخليط إلى ابريق، وبرّديه. وقدّمي الليموناضة مع الثلج.

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