القاهرة - لايف ستايل
مقادير
- الليمون : 5 حبات
- سكر : كوب وربع
- الماء : 4 ليتر
طريقة تحضير
1. قشّري حبّات الليمون. وقطّعي القشور إلى قطع بحجم نصف إنش، للقعطة.
2. أضيفي القشور المقطّعة إلى وعاء، ووزّعي السكر عليها، ودعي الوعاء جانباً لساعة، وذلك حتى يمتصّ السكر عصائر قشور الليمون.
3. اغلي الماء في قدر مغطّاة، ثم اسكبي الماء المغلي فوق السكّر وقشور الليمون. ودعي هذا الخليط يبرد لعشرين دقيقة. ثم، تخلّصي من قطع القشور.
4. اعصري حبات الليمون في قدر ثانية، وأضيفيها فوق مصفاة إلى خليط السكّر والماء، وحرّكي جيداً. انقلي الخليط إلى ابريق، وبرّديه. وقدّمي الليموناضة مع الثلج.
قد يهمك ايضاً:
7فوائد تجعلك تبدأ إفطارك بعصير الليمون في رمضان
طريقة إعدادعصير الليمون مع الفراولة والكيوي
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير الليموناضة على الطريقة التقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.