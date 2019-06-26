طريقة تحضير كرات الكيك لضيافة العيد

القاهرة - لايف ستايل

كرات الكيك لضيافة العيد

- كيك الشوكولاتة : نصف قالب (جاهز)

- الشوفان : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- زبيب : ملعقة كبيرة

- بندق : ملعقة كبيرة (مفروم)

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة

- كرز : 2 ملعقة كبيرة (مجفف)

- كريمة الخفق : ثلاث أرباع الكوب (مخفوقة وجاهزة)

- الشوكولاتة : نصف كوب (مذوبة)

- الشوكولاتة البيضاء : نصف كوب (مذوبة) طريقة تحضير 1. فتتي نصف قالب الكيك الجاهز بوعاء الخلط. 2. أضيفي الشوفان، القرفة المطحونة، الزبيب، البندق، الفستق الحلبي، الكرز المجفف، واخلطي المكونات. 3. أضيفي الكريمة المخفوقة واعجني المكونات حتى يتشكل لديك عجينة متجانسة. 4. شكل من العجينة كرات صغيرة الحجم وصغيها في صينية وأدخليها للثلاجة لمدة 20 دقيقة. Advertisements 5. مرري كرات الكيك بنوعي الشوكولاتة وزيني بحسب الرغبة. 6. أعيدي الصينية للثلاجة، وقدمي كرات الكيك باردة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فشار بالشوكولاتة والأوريو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صابلي بالشوكولاتة

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