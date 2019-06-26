طريقة تحضير ليموناضة بالبطيخ والأناناس



مقادير

- سكر : ربع كوب

- عصير بطيخ : 3 اكواب (طازج)

- عصير الليمون : كوب

- عصير الأناناس : كوب

- النعناع : نصف كوب (أخضر) عصير الليمون المنعش

طريقة تحضير 1. اخلطي السكر مع نصف كوب من الماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر واتركي المزيج حتى يبرد. 2. اخلطي المزيج في إبريق وأضيفي عصير الليمون وعصير البطيخ وعصير الأناناس. 3. أضيفي 5 كوب ماء وضعي الإبريق في الثلاجة لحين التقديم. Advertisements 4. قدميه بارداً ويمكن إضافة مكعبات الثلج لأكواب التقديم. قد يهمك ايضاً: 7 فوائد تجعلك تبدأ إفطارك بعصير الليمون في رمضان طريقة إعدادعصير الليمون مع الفراولة والكيوي

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