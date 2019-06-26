طريقة تحضير باذنجان مشوي باللحم المفروم والطماطم للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الباذنجان : 1 حبة (كبيرة الحجم / طولية مقطعة نصفين)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- طماطم : كوب (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير فرغي قليلاً من حشوة الباذنجان وافرميها.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بنياً.

أضيفي معجون الطماطم والباذنجان المفروم والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تنضج المكونات.

ادهني أنصاف الباذنجان بالزيت وضعيها في صينية الفرن.

وزعي حشوة اللحم في أنصاف الباذنجان ووزعي الطماطم المقشرة والمفرومة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الباذنجان وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان بالصنوبر طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان والريش

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