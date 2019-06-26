طريقة تحضير أصابع الباذنجان المتبلة المشوية للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الباذنجان : 2 حبة (كبير الحجم، ومقطع ومقشر ومقطع أصابع عريضة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة

- بقسماط : نصف كوب (كعك مطحون)

- جبنة بارميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشورة)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

طريقة تحضير 1. تبلي الباذنجان بزيت الزيتون والملح والفلفل واتركيه جانبا. 2. اخلطي البقسماط مع الجبنة البارميزان والأعشاب في وعاء. 3. غطي أصابع الباذنجان في البيض ثم في خليط البقسماط لعمل طبقة. 4. صفي الأصابع في صينية مبطنة بورق الخبز واخبزيها في فرن محمى لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتنضج. Advertisements 5. قدميها إلى جانب صلصة البندورة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان بالصنوبر طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان والريش

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