طريقة تحضير سلطة الباذنجان والطماطم



مقادير

- الباذنجان : 2 حبة

- بندورة : 2 حبة

- الثوم : 3 فصوص

- البقدونس : 4 ملاعق كبيرة (والكزبرة المفرومين)

- زيت الزيتون : ربع كوب (صغير)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة تحضير

1. يشوى الباذنجان فوق النار، ويزال منه القشر، ثم يهرس بواسطة الشوكة.

2. تقشّر البندورة، وتزال منها البذور، ثم تقطّع إلى قطع صغيرة.

3. في مقلاة توضع على النار، يضاف الزيت، وتقلّب فيه البندورة والثوم والفلفل الأحمر، وينثر الملح والكمون. يحرّك هذا المزيج جيّداً، ويدع حتى تجف ماء البندورة.

4. ثم، يضاف الباذنجان والكزبرة والبقدونس، ويدع هذا المزيج فوق النار لمدّة 5 دقائق.

5. تقدّم هذه السلطة دافئةً أو باردةً، حسب الرغبة.

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