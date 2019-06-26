طريقة تحضير باذنجان مشوي بجبن الفيتا والطماطم لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الباذنجان : 2 حبة (مقطع دوائر متوسطة)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة مارينارا الجاهزة : ربع كوب

- جبن فيتا : كوب (مفتت)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم ناعم)

- زيتون أسود : نصف كوب (شرائح) طريقة تحضير ضعي الباذنجان في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ادهنيه بالزيت والملح وأدخليه الفرن على حرارة 190 لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى يصبح طرياً.

ازيلي الباذنجان من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً.

وزعي صلصة المارينارا على شرائح الباذنجان ثم وزعي الجبن الفيتا والفلفل والزيتون.

أعيدي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق ثم ازيليها وزيني الوجه بأوراق الريحان الطازجة وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان بالصنوبر طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان والريش

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