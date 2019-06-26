القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الباذنجان : 3 حبات (كبير الحجم / مقطع شرائح)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- معجون الطماطم : ربع كوب

- طماطم : علبة (مفرومة)

- خل البلسمك : ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (قليل الدسم ومبشور)

- جبن البارميزان : كوب (مبشور) طريقة تحضير 1. سخني الفرن على حرارة 425 درجة. 2. بطني صينية بورق الزبدة وضعي شرائح الباذنجان وادهنيها بالزيت والملح والفلفل من الجهتين وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يطرى الباذنجان. 3. اخلطي معجون الطماطم مع الثوم والبصل والطماطم المفرومة ورشة ملح في قدر على نار متوسطة حتى يغلي لمدة 7 دقائق. 4. وزعي كمية من الخليط في طبق الفرن ثم ضعي طبقة من الباذنجان وفوقها كمية من الطماطم ورشة جبن موزريلا ورشة جبن بارميزان. Advertisements 5. يمكنك أن تصنعي 3 طبقات من الباذنجان وآخر طبقة على الوجه من الجبن. 6. أدخلي الطبق للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تتسبك المكونات ويتحمر الجبن على الوجه وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان بالصنوبر طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان والريش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير باذنجان مشوي مع جبن البارميزان للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.