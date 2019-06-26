مقشر القهوة لحرق الدهون الخصر والكرش

تفضل الكثيرات استخدام الأحزمة الحارقة للدهون لـ إزالة الكرش ونحت القوام، او اللجوء إلى أنواع مختلفة من الرجيم أو التمارين. أما الجديد فهو صنع مقشر طبيعي يحتوي على القهوة وزيت جوز الهند ويمكنه المساعدة على الحصول على بطن مسطح وعلى تنحيف مناطق الفخذين والردفين والذراعين.

القهوة وزيت جوز الهند لنسف الدهون



تتجمع الدهون في مناطق مختلفة من الجسم وخصوصاً البطن والأرداف والذارعين والخاص رتين. ولإزالتها تحتاجين إلى القيام بالكثير من الخطوات مثل الرياضة والنظام الغذائي وغير ذلك. لكن ما لا تعرفينه هو أنّه يمكنك استبدال كل ذلك بوصفة طبيعية سهلة التحضير.



ولهذا ننصحك بأن تحضري مقشر القهوة وزيت جوز الهند. وفي هذه الحالة، تحتاجين إلى: نصف كوب من زيت جوز الهند الطبيعي، نصف ملعقة طعام من بودرة القرفة، كوب من بودرة القهوة، كوب من السكّر.

كذلك عليك القيام بهذه الخطوات: ضعي زيت جوز الهند في وعاء في المايكروويف. لكن لا تنسي تحريكه باستمرار إلى أن يذوب بشكل تام.

أتركي الزيت يبرد لكن من دون ن يتجمد. وبعد ذلك أضيفي بودرة القهوة والسكّر وبودرة القرفة.

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إمزجي كل تلك المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس وخال من التكتلات. ضعيه في وعاء محكم الإغلاق. يمكنك استخدامه من مرة إلى مرتين أسبوعياً.

طبقي المزيج على مناطق تجمع الدهون مثل البطن. أفركي هذه المنطقة بلطف بحركات دائرية إلى أن تلاحظي أن المكونات نفذت إلى داخل الجلد تماماً.



إغسلي المنطقة بالماء البارد وستلاحظين أن بشرتها أصبحت ناعمة. ومع تكرار الوصفة يمكنك أن تتوصلي إلى تحقيق الهدف الذي تريدين أي حرق الدهون والحصول على قوام رشيق.