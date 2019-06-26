فيديوجراف: لدغة السبعينيات القاسية تهدد مصر أمام الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدخل مصر اختبارها الثاني في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تقام على ملاعبها حين تلاقي الكونغو الديمقراطية، مساء الأربعاء، بالجولة الثانية من البطولة.
منتخب مصر كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى على زيمبابوي بهدف دون رد، بينما خسر منتخب الكونغو بثنائية دون رد أمام نظيره الأوغندي.
ويخشى منتخب مصر من تكرار سيناريو نسخة 1974 التي استضافتها بلاده أيضاً، وتعرض خلالها للهزيمة بنتيجة 3-2 أمام الكونغو.
"العين الرياضية" تستعرض لدغة السبعينيات التي تعرض لها منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي.
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