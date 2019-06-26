كل ولا تأكل.. الدليل الغذائي لمرضى التصلب المتعدد

"الإم إس" أو التصلب المتعدد مرض يصيب الجهاز العصبي بما يؤدي لتعطيل قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل فيما بينها، وينتج عن ذلك مشاكل في الرؤية والمشي والكتابة والذاكرة كلما ازداد انتشار المرض وازداد عدد الأعصاب المتضررة.

و"التصلب المتعدّد" هو التهاب ينتج عن تلف الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ والحبل الشوكي، ويسبّب مشكلات في التواصل بين العقل وبقية الجسم، كما يمكن أن يسفر عن تدهور الأعصاب أو تلفها بشكل دائم.

ويُعطّل هذا التلف قدرةَ أجزاءٍ من الجهاز العصبي على التواصل، مما يؤدّي إلى ظهور عددٍ من الأعراض والعلامات المرضية، منها أعراض عضوية أو إدراكية عقلية، وأحياناً تكون مشاكل نفسية.

ويقول دكتور عمرو حسن الحسني، استشاري المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، لـ"العين الإخبارية" إنه على الرغم من عدم وجود دواء للشفاء من مرض التصلب المتعدد أو "الإم إس" إلا أنه يمكن من خلال اتباع النظام العلاجي والغذائي المناسب تخفيف وإزالة الأعراض وعدم تدهور الحالة الصحية للمريض بما يجعله يمارس حياته بشكل طبيعي قدر المستطاع.

ويقدم دكتور عمرو عددا من النصائح الغذائية تتضمن المسموح والممنوع لمريض "التصلب المتعدد" نستعرضها في التقرير التالي:

أطعمة ضرورية لمرضى التصلب المتعدد

1. الخضراوات الورقية والملونة مثل السبانخ والكرنب والبروكلي والخس والجزر والفلفل.





2. النباتات الغنية بالكبريت مثل البصل والثوم والمشروم والقرنبيط.





3. ملعقة من زيت بذر الكتان وزيت جوز الهند.





4. تناول اللحوم 3 مرات أسبوعيا.

Advertisements





5. تناول السمك مرة أسبوعيا.





ممنوعات النظام الغذائي:

1. الأطعمة المحفوظة والمعلبة والمقلية والفاست فود.





2. اللحوم المصنعة.





3. المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكحوليات.





4. السكر والدهون المهدرجة.





5. البقوليات ومنتجات الصويا.