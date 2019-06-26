دراسة: ساعة واحدة من رقص الزومبا تُقلّل من آلام الدورة الشهرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غالبًا ما تُعاني الكثير من السيدات حول العالم من آلام مبرحة وتقلصات شديدة خلال الدورة الشهرية، وعلى الرغم من توفر العديد من الحلول، كثيرًا ما يصعب التغلب على تلك الآلام.

ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة النقاب عن طريقة مميزة ومسلية أيضًا يمكنها تخليصك من آلام الدورة الشهرية، وهي الزومبا!

تُعرف رقصة أو رياضة الزومبا بفوائدها العديدة، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف الخبراءُ ميزة أخرى مذهلة للزومبا، وهي التغلب على آلام الدورة الشهرية.

وجدت الدراسة التي أجراها مجموعة من خبراء جامعة القاهرة في مصر، أن ممارسة الزومبا لمدة ساعة واحدة في الأسبوع، يُخفّف من آلام الدورة الشهرية، وخاصةً التقلصات المؤرقة.

وشملت الدراسة 98 سيدةً تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عامًا، تم تشخيص إصابتهن بـ "عسر الطمث"، ثم تم تقسيمهن إلى مجموعتين.

شاركت أول 49 سيدة في درس زومبا لمدة ساعة واحدة مرة في الأسبوع، على مدار شهرين، بينما لم تشارك مجموعة الـ 49 سيدة الثانية في الزومبا.

وكشفت النتائج أن سيدات المجموعة الأولى لاحظن انخفاضًا كبيرًا في الألم، بينما لوحظ في المجموعة الثانية ارتفاع مدة الألم.

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ويُصاب ما لا يقلُّ عن نصف السيدات بتقلصات شديدة وآلام كبيرة قبل أو خلال الدورة الشهرية، وأوضح الخبراء أن ذلك قد ينجم عن تدفق المواد الكيميائية التي تُعرف باسم "بروستاغلاندين".

وتؤدي مواد الـ "بروستاغلاندين" إلى تضييق الأوعية الدموية في الرحم، ما يمنع وصول الأكسجين إلى أنسجة الرحم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ذلك الألم الشديد خلال الدورة الشهرية.

إلا أن الدراسة الحديثة بقيادة الدكتور أحمد سامي من قسم أمراض النساء والتوليد، تكشف أن الزومبا تعمل على طرد مواد الـ "بروستاغلاندين"، مما يُعزّز من إمداد الرحم بالدم الغني بالأكسجين.

وفيما يتعلّق بتلك الآلام الشديدة، أوضحت الدراسة أن السيدات الأصغر سنًا يكنّ أكثر عرضةً للإصابة بتلك الحالة التي تُعرف باسم "عسر الطمث"، والتي قد تؤدي أيضًا إلى تقلب المزاج والإسهال والقيء أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث آلام الدورة الشهرية الشديدة نتيجة الإصابة بـ "بطانة الرحم المهاجرة" أو "الأورام الليفية الرحمية".

وفي حين أنه يوصى باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل الأسبرين كعلاج سريع، بالإضافة إلى حبوب منع الحمل، إلا أن الأبحاث كشفت أن 25 % من السيدات يرفضن تلك العلاجات ويعتمدن علاجات غير دوائية مثل، اليوغا والتأمل والتدليك.