أول صورة لملك ماليزيا وزوجته الروسية الحسناء بعد زواج 6 أشهر

تزوجت ملكة جمال موسكو السابقة قبل 6 شهور، من ملك ماليزيا، لكن منذ ذلك الحين لم تظهر أي صورة رسمية للملك والملكة سويا.

ومؤخرا، نشرت الملكة الجميلة أول صور لها مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وبهذه الصور، تكسر الملكة 6 شهور من الشائعات المتعلقة بزفافهما الذي انتشر حول العالم عندما تخلى السلطان محمد الخامس فارس بترا (49 عاما) عن العرش في يناير /كانون الثاني الماضي.

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ونشرت الملكة الجميلة ريهانا أوكسانا بترا (25 عاما) على حسابها في إنستغرام صورا للزفاف المزدوج في كل من روسيا وماليزيا.

وكانت الشائعات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زفافهما وأنهما انفصلا، وتفاقمت الشائعات خصوصا بعد تنحي الملك عن العرش في وقت سابق من هذا العام، لتشكل سابقة في تاريخ ماليزيا التي نالت استقلالها عن بريطانيا عام 1957.

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وعلقت ريهانا، التي اعتنقت الإسلام في وقت سابق، على إنستغرام قائلة إنها سعيدة الآن لأن تشارك لحظات من حياتها مع معجبيها، كما كشفت عن تطور العلاقة بينهما وقالت إنهما التقيا في أوروبا في ربيع عام 2017، وقالت "في ذلك الوقت تعاونت مع صديقهما المشترك المتخصص في الجواهر جاكوب أرابو، ثم تناولنا الغداء معا، حيث التقيت بالرجل، وقدمني له بوصفه ملك ماليزيا".

وفي البداية اعتقدت ريهانا أو روكسانا أن في الأمر دعابة باعتبار أنها كانت "ملكة موسكو"، مضيفة أنهما تحدثا معا طوال المساء وتبادلا أرقام هواتفهما.

وفي الصور المنشورة على إنستغرام، ارتدت روكسانا ثوبا رائعا وتزينت بالجواهر، وفي إحدى الصور ويبدو أنها التقطت أثناء حفل الزفاف الذي عقد في ماليزيا، ظهرت روكسانا وهي ترتدي الحجاب، فيما يرتدي زوجها اللباس التقليدي الماليزي.".

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