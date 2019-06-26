هل يتسبّب الصابون ومعجون الأسنان بإصابة النساء بهشاشة العظام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في دراسة حديثة صادمة؛ كشف الخبراء أن الصابون ومعجون الأسنان يُعرّضان السيدات لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح خبراء صينيون من كلية طب "هانغتشو" للصحة العامة، أن مادة الـ"تريكلوسان" الموجودة في بعض أنواع الصابون ومعجون وغسول الأسنان ومستحضرات التجميل أيضًا، تزيد خطر إصابة السيدات بالهشاشة.

وتأتي نتائج تلك الدراسة، بعدما تم الكشف سابقًا عن ارتباط مادة التريكلوسان بسرطان الأمعاء ومقاومة المضادات الحيوية.

وفي الدراسة، حلّل الخبراء بيانات ما يصل إلى 1848 سيدةً، ووجدوا أن اللواتي ارتفعت لديهن مستويات التريكلوسان في عينات البول، كنّ أكثر عرضةً للإصابة بمشاكل في العظام.

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وقال البروفيسور "ينغ جون لي" رئيس الدراسة: "أظهرت الدراسة والفحوصات المعملية أن مادة التريكلوسان قد يكون لها تأثير سلبي على كثافة المعادن في الخلايا، ومع ذلك لا تزال العلاقة بين هذه المادة وصحة عظام الإنسان غامضة".

كما أضاف أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تبحث في العلاقة بين التعرُّض لمادة التريكلوسان والكثافة المعدنية للعظام والإصابة بمرض هشاشة العظام لدى السيدات.

إلى ذلك، تتواجد مادة التريكلوسان في بعض الملابس وأدوات المطبخ والأثاث وحتى ألعاب الأطفال، ولذلك تم حظر المنتجات المطهرة لليدين والمضادة للجراثيم في الولايات المتحدة في عام 2016.