كيف أتعامل مع تورم مكان التطعيم لدى طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:36 صباحاً - تورم فخذ الطفل من الأعراض الجانبيّة لتطعيم الحقن في الأشهر الأولى وتطعيم السنة والنصف، لذلك ينبغي عليك عزيزتي الأم ألا تقلقي وتأكدي أنّ هذا التورم طبيعي تماماً ويزول في غضون 48 ساعة من وقت التطعيم، لكن في حالة الاحمرار الزائد عن الحدّ أو استمرار التورم لفترة أطول مع وجود ألم، لا بد من استشارة الطبيب.

«الخليج 365 وطفلك» التقت باستشاريّة طب الأسرة بمستشفى الحرس الوطني بجدّة، الدكتورة «ريم الشيخ»، لتطلعك كيف تتعاملين مع تورم تطعيمات طفلك؟

الأعراض الجانبية للتطعيم

الانتفاخ أو الاحمرار مكان الحقنة وحوله، ينصح في هذه الحالة غمس قطعة قماش نظيفة في ماء بارد لا تحتوي على ثلج، ثمّ وضعها على تلك المنطقة.

الضيق، قد يستمر لبضع ساعات بعد حصول الرضيع على التطعيم، وينصح في هذه الحالة القيام بنشاطات هادئة كحمله واحتضانه برفق، كما ينصح بالحفاظ على درجة حرارة مريحة للمنزل، فالحرارة المرتفعة للجو قد تزيد من شعور الرضيع بالضيق.

تسارع ضربات القلب، صعوبة في التنفس، خشونة الصوت، انتفاخ الحلق، الضعف العام والشحوب، الطفح الجلدي، الدوار، فقدان الوعي، النعاس المفرط وصعوبة الاستيقاظ، عدم الاستجابة للمس أو الكلام أو الإصابة بالاختلاج أو بنوبة صرع.

ينصح بملاحظة الطفل لمدّة 24 ساعة من قبل والديه جيداً، لأنّ رد الفعل المذكور يحدث خلال اليوم الأول بعد الحصول على التطعيم.

الحالات والموانع المؤقتة للتطعيم

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استخدام علاج كيميائي أو إشعاعي أو أدوية مثبطة للمناعة، فلا يسمح بإعطاء التطعيم بعد مرور سنة على آخر جرعة من العلاج.

إذا حدث نقل دم للطفل أو تم إعطاؤه محلولاً يحتوي على أجسام مضادة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لموعد التطعيم.

مرض الطفل الحاد (المتوسط أو الشديد)، سواء صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة أم لا.

تناول الكورتيزون بجرعات أعلى من 2 ملجم لكل كجم من وزن الطفل.

نقص المناعة الوراثيّة أو المكتسبة.

تأخر التطعيمات

إذا تأخرتِ في إعطاء الطفل حد التطعيمات فلا داعي للقلق، استأنفي التطعيمات حسب الترتيب المعتاد، مع مراجعة الطبيب لترتيب مواعيد التطعيمات التالية:

تطعيم الالتهاب الكبدي « A »، يتمّ إعطاؤه جرعتين، ويكون الفاصل بينهما ستة أشهر على الأقل.

»، يتمّ إعطاؤه جرعتين، ويكون الفاصل بينهما ستة أشهر على الأقل. تطعيم الحصبة، الحصبة الألمانيّة والنكاف MMR ، يجب أن يكون الفاصل بين الجرعة الأولى والثانية شهراً واحداً أو أكثر.

، يجب أن يكون الفاصل بين الجرعة الأولى والثانية شهراً واحداً أو أكثر. أما شلل الأطفال العضلي IPV ، يجب أن تؤخذ جرعته الأخيرة في عمر 4 سنوات، بحيث تعطى بعد 6 أشهر من الجرعة السابقة.

كيفيّة التعامل مع رضيعك بعد كل تطعيم

بعد ساعة من التطعيم ستظهر آثار التورم على فخذ طفلك، فلا تقلقي، قومي باتباع هذه النصائح:

قومي بصنع كمادات مياه باردة وضعيها برفق على مكان التورم كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

لا يحتاج إلى وضع أي كريم أو دواء أو أي خلطات تسمعين عنها، فقط قبل التورم ماء دافئ، وبعد التورم ماء بارد.

يمكن استخدام الفيفادول كل ست ساعات خلال 24 ساعة الأولى لتخفيف الألم ولتحسين السخونة.

طبعاً في حال ملاحظة أي شيء غريب في مكان التطعيم لا تتردّدي في مراجعة طبيبه.