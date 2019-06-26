هيئة صحية أميركية تعتمد عقارًا يعالج فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء

في أحدث محاولة للتوصل إلى دواء يصفه البعض بأنه "فياغرا نسائية"، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على عقار يساعد المرأة التي لم ينقطع عنها الطمث، على استعادة الرغبة الجنسية".

ومن المقرر أن ينافس العقار، الذي يحمل اسم "فايليسي"، في سوق شهدت من قبل محاولات فاشلة، والعقار من إنتاج شركتي "بالاتن تكنولوجيز" و"أماج فارماسوتيكال".

ويؤكد محللون أن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.

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وقفزت أسهم بالاتن 44 بالمئة إلى 1.93 دولار، وزادت أيضًا أسهم أماج 11.5 بالمئة.

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ويحفز العقار "فايليسي" دروبًا في المخ ترتبط بالرغبة الجنسية ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.

ويقول الخبراء، إن مزايا "فايليسي" منها قلة آثاره الجانبية وسرعة فعاليته وعدم الحاجة لتناوله بشكل يومي.

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