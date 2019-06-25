إنفوجراف.. 8 تدابير تحمي من سرطان الثدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التوتر والضغط العصبي من الأمور الخطيرة التي قد تؤدي للإصابة بسرطان الثدي، ويعد سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطانات النساء شيوعا، حيث يمثل 16% من جميع السرطانات التي تصيبهن.

وقال باحثون سويديون إن التوتر يمكن أن يضاعف من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، وبنوا نتائجهم على مسوح شملت أكثر من 1400 امرأة سويدية مثلن عينات من جميع شرائح المجتمع السويدي.

وللوقاية من سرطان الثدي يجب اتباع نظام صحي كما يوضح الإنفوجراف التالي مقدما بعض النصائح للنساء لحماية أنفسهن من المرض:



