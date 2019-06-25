النوم لساعات أطول بعطلة نهاية الأسبوع يُجنّبك هذا الخطر!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تستغربين لو علمت أن النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع يساعد على تخفيف المشاكل الصحية وقد يقلل أيضًا من خطر الوفاة المبكرة.
وكشفت دراسة نُشرت في موقع "بابا ميل" عن تباين واضح في نسبة الوفيات بين من ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة والذين يأخذون قسطًا كافيًا من النوم.
الأبحاث أُجريت على أكثر من 38000 شخص بالغ آخذةً بالاعتبار عوامل عديدة مثل الجنس والنشاط البدني والعمر، ومؤشر كتلة الجسم وما إذا كان الشخص مدخنًا أم لا.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص في العينة الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا وينامون أقل من خمس ساعات في الليلة أثناء الأسبوع، كان معدل وفياتهم أعلى بنسبة 65 % من أولئك الذين ينامون ست إلى سبع ساعات. وقد استندت هذه النتائج إلى سجلات الوفيات على مدار 13 عامًا.
وكان رأي الخبراء أن هذه الدراسة مفيدة خصوصًا في موضوع النوم خلال العطلة الأسبوعية لأنه يعوّض عن توتر أيام الأسبوع ويتّسم بعمق تفتقده الأمهات بقية الأيام.
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