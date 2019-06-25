الدورة الشهرية.. 10 ممنوعات و6 نصائح

بعض الاضطرابات المصاحبة للدورة الشهرية شائعة لدى أغلب النساء، والبعض الآخر قد يتخطى ما هو طبيعي ويحتاج إلى زيارة الطبيب، لكن يتوقف ذلك على أعراض هذه الاضطرابات.

والدورة الشهرية عبارة عن تغيرات هرمونية طبيعية تحدث في جسد المرأة كل شهر استعداداً للحمل، وتبدأ من سن البلوغ وتنتهي في منتصف الأربعينات تقريبا، وتصل مدتها إلى 28 يوماً تقريباً، وقد تتراوح بين ٢٠ أو ٤٠ يوماً؛ حيث إن أول أيام الحيض هو أول يوم من الدورة الشهرية، وتنتهي ببداية الحيض التالي.





ومن أعراض الدورة الشهرية الشائعة: (آلام في البطن، ألم في الفخذين، آلام أسفل الظهر، اضطراب في المعدة، وأحيانا قيء، تعرق، ضعف ودوخة، إسهال أو إمساك).

وتوجه الدكتورة ندى أحمد حامد، إخصائي النساء والتوليد في مصر، بعض النصائح والإرشادات لتخفيف الألم قبل وأثناء الحيض:

ممنوعات أثناء الدورة الشهرية

1- حمل الأشياء الثقيلة.

2- المشي حافية القدمين أو الجلوس على أرضية باردة.

3- شرب الأشياء الباردة أو الآيس كريم.





4- تناول الخضار والفواكه اللزجة، مثل البامية، والقرع، والموز، والملوخية، والمانجو، وغيرها.

5- تناول وشرب الحوامض مثل الليمون والبرتقال واللبن والجبنة.





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6- المشروبات الغازية والكافيين وتناول المعلبات.

7- التعرض لأي تيار هوائي أو تكييف سواء بارد أو معتدل.





8- غسل منطقة المهبل بالماء والصابون.

9- الاستحمام بماء بارد خلال أيام الدورة الشهرية.

10- إزالة الشعر الزائد من الجسم أو تجربة الماسكات لأن البشرة تكون حساسة جداً في هذه الفترة.

المرغوب خلال الدورة الشهرية

كما وجهت بعض النصائح للتغذية السليمة أثناء الدورة الشهرية كالتالي:

1 - شرب السوائل الساخنة.





2 - الاستحمام بماء دافئ بمجرد الشعور باقتراب موعد الدورة الشهرية، لإزالة الاحتقان المؤدي للألم.

3 - جعل الوجبات خفيفة ومتقاربة وتجنب الجوع أو الدايت القاسي.





4 - النظافة الشخصية وتغيير الفوط الصحية كل ساعتين أو ثلاثة.

5 - مساج خفيف للبطن والظهر لتخفيف الألم.

6 - ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً أثناء الدورة الشهرية أمر مفيد جداً.