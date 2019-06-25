تناول القهوة ضروري لتقوية عضلات كبار السن

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من الباحثين البريطانيين عن أن القهوة المحتوية على الكافيين وتناولها بشكل معتدل لا إفراط فيه وبشكل لا يتجاوز 3 أكواب في اليوم، قد يحسن من قوة العضلات الخاصة بكبار السن، ويعزز من أدائها، ويمنحها القوة اللازمة لمساعدتهم في الحركة والمشي وتقليل فرص السقوط والإصابات، والتي غالباً ما تحدث في مثل هذا العمر. وأشارت الدراسة إلى أن العضلات تضعف عندما يطعن الإنسان في العمر نتيجة للتغيرات الفسيولوجية العديدة التي تحدث لها ويحدث تدهور في أدائها، ولذا تنصح الدراسة الجميع وخصوصاً كبار السن بتناول الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى والشيكولاته ومشروبات الصودا وخصوصاً الكولا لضمان التمتع بأفضل قوة وأداء للعضلات. وأذيعت هذه النتائج في اللقاء العلمي الذي عقدته الجمعية الأميركية للبيولوجيا التجريبية في الثلاثين من الشهر الماضي، ونشرت مؤخراً في إحدى الدوريات العالمي، وذلك بعد مجموعة من التجارب والأبحاث التي أجريت على فئران المعامل. وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن الآلية التي يعمل بها الكافيين غير معروفة، إلا أنه يظل واضحاً أنه يساعد على ثبات حركية العضلات ومرونتها ومنحها القوة اللازمة للحركة والمشى ومزاولة الأعمال المختلفة بما يعمل على تحسين أداء الأشخاص الحركي والتعزيز من قواهم.

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