فوائد سلق البيض في "البول" في الصين

عادةً ما يتم سلق البيض في الماء، وهي الطريقة التقليدية المتعارف عليها لدى الجميع، لكن الغريب هو استخدام بول الإنسان بديلاً عن الماء. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يسلق سكان مدينة "دونجيانج" شرق الصين البيض في عيد الفصح باستخدام بول الأطفال الذكور، وهي إحدى العادات التقليدية لديهم، حيث يسود الاعتقاد بأن هذه الطريقة في طهي البيض تساعد في إضفاء نكهة حامضية خاصة وتعمل على فتح الشهية. كما أن سلق بيض الربيع في بول الأطفال يستخدم منذ آلاف السنين للتخلص من الحمى، كما أنه يحمي من الإصابة بضربات الشمس، كما يساعد على زيادة معدل التركيز، ويحسن الدورة الدموية. وقال الشيف "لو مينج" يتم جمع البول من المدارس المحلية يومياً، حيث أنهم يتبولون في إناء ويُجمع طازجاً، ثم يتم نقع البيض في البول لمدة يوم كامل، ثم سلقه فيه ايضاً، ثم كسر القشرة الخارجية للبيض وطهيه على نار هادئة لساعات، مع الاستمرار في إضافة البول. وبحسب الموقع، الطهاة الصينيون يشجعون العالم على تناول هذه الوصفة باعتبارها من أكثر الأطعمة المحببة لديهم.

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