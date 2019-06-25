القاهرة - لايف ستايل
عادةً ما يتم سلق البيض في الماء، وهي الطريقة التقليدية المتعارف عليها لدى الجميع، لكن الغريب هو استخدام بول الإنسان بديلاً عن الماء. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يسلق سكان مدينة "دونجيانج" شرق الصين البيض في عيد الفصح باستخدام بول الأطفال الذكور، وهي إحدى العادات التقليدية لديهم، حيث يسود الاعتقاد بأن هذه الطريقة في طهي البيض تساعد في إضفاء نكهة حامضية خاصة وتعمل على فتح الشهية. كما أن سلق بيض الربيع في بول الأطفال يستخدم منذ آلاف السنين للتخلص من الحمى، كما أنه يحمي من الإصابة بضربات الشمس، كما يساعد على زيادة معدل التركيز، ويحسن الدورة الدموية. وقال الشيف "لو مينج" يتم جمع البول من المدارس المحلية يومياً، حيث أنهم يتبولون في إناء ويُجمع طازجاً، ثم يتم نقع البيض في البول لمدة يوم كامل، ثم سلقه فيه ايضاً، ثم كسر القشرة الخارجية للبيض وطهيه على نار هادئة لساعات، مع الاستمرار في إضافة البول. وبحسب الموقع، الطهاة الصينيون يشجعون العالم على تناول هذه الوصفة باعتبارها من أكثر الأطعمة المحببة لديهم.
قد يهمك ايضاً:
فوائد العنب الأسود لينظم الدورة الدموية
فوائد الردة لتنشيط الدورة الدموية
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد سلق البيض في "البول" في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.