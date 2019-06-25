تناول الجبن يخفض ضغط الدم المرتفع

بشرى سارة لعشاق الجبن.. تنصحك دراسة حديثة بتناول الجبن دون الإفراط لدوره فى منع ضغط الدم المرتفع، حيث وجد الباحثون أن تناول الصوديوم فى هيئة منتجات الألبان، قد يقى من الآثار الضارة على القلب والأوعية الدموية.

ووفقا للباحثين، تأتى الحماية فى إطار ما تتمتع به بروتينات الألبان المصنع منها الجبن من مضادات للإكسدة.. وتشير النتائج إلى أن استهلاك الصوديوم فى الجبن ليس له آثار سلبية على الأوعية الدموية، مقارنة بالصوديوم المستهلك من مصادر أخرى.

وقالت آنا ستناشودش زميل جامعة “بانسلفانيا” الأمريكية، لقد وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الصوديوم فى الجبن، تمتعوا بوظائف أوعية دموية أفضل مع مزيد من تدفق الدم، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا مقدارا مساويا من الصوديوم من مصادر غذائية أخرى خلاف الألبان مثل فول الصويا، طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بإطعام المشاركين الألبان والجبن، والمعجنات أو جبن الصويا في خمس مناسبات منفصلة، ثلاثة أيام منفصلة..ثم قارنوا آثار كل المواد الغذائية على نظام القلب والأوعية الدموية باستخدام أشعة “الليزر دوبلر”، الذي يضيء ضوء الليزر ضعيفة على الجلد.

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ويعكس ضوء الليزر من خلايا الدم الحمراء التي تتدفق من خلال الأوعية تحت الجلد مباشرة، ما يسمح للباحثين لقياس مدى تمدد الأوعية الدموية في استجابة لارتفاع درجة حرارة الجلد وكيف أن الكثير من تمدد يرجع إلى انتاج أكسيد النيتريك، وهو غاز ينتج بصورة طبيعية في الجسم لتوصيل الرسائل بين الخلايا.

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