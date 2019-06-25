القندول لتوسيع الشرايين ورفع الضغط المنخفض

القندول عشبة ذات سيقان خضراء قوية ومنتصبة لها أوراق كثة ومتناوبة صغيرة شريطية، الأزهار كبيرة وصفراء اللون تتوزع في جميع أجزاء النبات وتحتوي على كثير من حبيبات اللقاح ما يجعلها تستهوي النحل بكثرة، الثمار عبارة عن قرون سوداء مع شعيرات بنية على أطرافها وتنشق القرون عند نضجها فيخرج منها بذور سوداء صغيرة، و جميع الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض ( الأجزاء الهوائية ). يحتوي نبات القندول على سبارتين بالإضافة إلى جلوكوزيدات السكوبارين ومواد عفصية ومركبات مرة، وكذلك يحتوي على أوكسي تايرمين وزيت طيار وعلى مركب ساروثمنين Sarothamnin وجينيستين بالإضافة إلى فلافون .

وقد دخلت العشبة في أدوية مسجلة لتوسيع الشرايين ورافعة للضغط المنخفض، مثير لعضلات الأمعاء والرحم، مخفض للخاصية الإيصالية لعصب القلق Conductivity of the heart تستعمل مادة السبارتين Spartein لعضلات الرحم وتستعمل في حالة الولادة والأمراض النسائية لأنها توقف النزيف من الرحم بعد الولادة .

كما أن مادة الأوكسي تايرمين Oxytyramin لها خاصية مقلصة وضامة للأوعية الدموية . لهذا النبات دور في تحسين الدورة الدموية الصغيرة وعودة الدم إليها وكذلك تنظيم نبض القلب وكذلك تخفيض حدة التهيج في جهاز إيصالية عصب القلب. والجرعة الموصى بها من هذا النبات هي ملء ملعقة صغيرة على ملء كوب ماء مغلي يترك ينقع لمدة نصف ساعة، ثم يصفى ويشرب بمعدل مرتين في اليوم

. يجب عدم تخطي هذه الجرعة حيث إن النبات يعتبر من النباتات السامة، ولكن يعتبر آمناً في حدود الجرعات الموصى بها.

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والمدة الزمنية لاستخدام هذا النبات هو 4 أسابيع فقط .

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